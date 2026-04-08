A Firenze il 12 aprile si svolgerà la tradizionale Domenica Metropolitana, con l’ingresso gratuito nei musei cittadini. L’evento coinvolge tutti i residenti e permette l’accesso ai principali luoghi culturali senza costi. La giornata è dedicata a incentivare la visita ai musei e alle esposizioni aperte al pubblico. Questa iniziativa si ripete periodicamente e mira a favorire la fruizione gratuita del patrimonio artistico e culturale locale.

Firenze, 8 aprile 2026 – Nella giornata del 12 aprile Domenica Metropolitana, tutti i residenti della Città Metropolitana di Firenze avranno la possibilità di visitare gratuitamente i Musei Civici Fiorentini e Palazzo Medici Riccardi, nonché di prendere parte alle numerose visite e attività in programma, sviluppate dal Comune di Firenze, dalla Città Metropolitana di Firenze e dalla Fondazione Muse. Per le famiglie con bambini sono in programma numerose attività, come il percorso animato in Palazzo Vecchio dedicato al Marzocco. L’antica ferrovia diventa percorso trekking, Sant’Ellero-Saltino Vallombrosa: ecco tutte le info Il leone di Firenze e il laboratorio d'arte Upside down: un ritratto capovolto, dedicato all'artista George Baselitz. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, il 12 aprile torna la Domenica Metropolitana con ingresso gratis nei musei

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Domenica Metropolitana: il 12 aprile 2026 torna l'iniziativa che consente a tutti i residenti della Città Metropolitana di Firenze di visitare gratuitamente i Musei Civici Fiorentini e Palazzo Medici Riccardi, parteci#museobartali a visite guidate e attività speciali p - facebook.com facebook