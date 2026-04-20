Ferrara sfida il cielo | 1000 atleti per il titolo nazionale di Pole Dance

Dal 3 al 5 luglio, il Palazzetto dello Sport di Ferrara ospiterà la terza edizione dell’Italia Pole and Aerial Championship, un evento che coinvolge circa 1000 atleti provenienti da diverse regioni. La competizione si concentra sulle discipline della pole dance e dell’acrobatica aerea, attirando partecipanti di vari livelli e provenienti da tutto il paese. La manifestazione si svolge in un contesto sportivo dedicato alle discipline acrobatiche e di danza in verticale.

Dal 3 al 5 luglio, il Palazzetto dello Sport di Ferrara ospiterà la terza edizione dell’Italia Pole and Aerial Championship, un evento che vede circa 1000 atleti impegnati nelle discipline della pole dance e dell’acrobatica aerea. La competizione, focalizzata sulla sezione art, è organizzata dall’ente del terzo settore Italia Pole and Aerial in collaborazione con la palestra Flygym, ponendosi come uno dei momenti tecnici e artistici più rilevanti a livello nazionale. L’impatto di un grande evento sulla struttura sportiva locale. L’organizzazione di una manifestazione di questa portata richiede una gestione logistica estremamente strutturata, che inizierà già dal mercoledì precedente l’inizio delle gare con i lavori di allestimento tecnico, per poi concludersi con le operazioni di smontaggio nella giornata di lunedì successivo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ferrara sfida il cielo: 1000 atleti per il titolo nazionale di Pole Dance Notizie correlate “Riccione Air Dance – Radici in volo”: danza aerea, acro pole e arte circense a cielo apertoNella serata di sabato 13 giugno, Piazzale Roma si trasforma in un grande teatro a cielo aperto sospeso tra cielo e mare. Francesca Prini, campionessa Mondiale di Pole Dance con la fibrosi cistica: «Mi sono allenata il triplo, forse il quadruplo rispetto a una persona sana. La vera sfida è stata accettare la malattia come parte di me»Quando nasce la sua passione per la Pole Dance e quando diventa una carriera agonistica? «A dire il vero da bambina sognavo di diventare una...