Francesca Prini campionessa Mondiale di Pole Dance con la fibrosi cistica | Mi sono allenata il triplo forse il quadruplo rispetto a una persona sana La vera sfida è stata accettare la malattia come parte di me

Francesca Prini, campionessa mondiale di Pole Dance, rivela che la fibrosi cistica le ha imposto di allenarsi molto di più rispetto a chi è sano. La sua sfida più grande è stata accettare la malattia come parte integrante della sua vita. Durante la 20ª edizione di Danzainfiera, la ballerina toscana spiega come abbia trasformato le difficoltà in motivazione per migliorarsi. La sua passione l’ha portata a vincere in Argentina e a diventare insegnante e coreografa.

© Vanityfair.it - Francesca Prini, campionessa Mondiale di Pole Dance con la fibrosi cistica: «Mi sono allenata il triplo, forse il quadruplo rispetto a una persona sana. La vera sfida è stata accettare la malattia come parte di me»

Quando nasce la sua passione per la Pole Dance e quando diventa una carriera agonistica? «A dire il vero da bambina sognavo di diventare una cantante, o meglio una showgirl, sul modello di Jennifer Lopez. Ho studiato musica, tecnica vocale e danza fin da piccola. La Pole Dance è arrivata quasi per caso, mentre preparavo un’esibizione della canzone I Just Don’t Know What To Do With Myself dei White Stripes: mi è tornato in mente il videoclip con Kate Moss e l’ho guardato in loop - rapita - per un intero pomeriggio. La sera stessa ho cercato una scuola di Pole Dance a Firenze e prenotato una lezione di prova. 🔗 Leggi su Vanityfair.it Fibrosi cistica, i nuovi farmaci una svolta: «Ma non sono ancora accessibili a tutti»La scoperta di nuovi farmaci per la fibrosi cistica rappresenta un passo avanti importante, offrendo speranza a molti pazienti. Leggi anche: Il farmaco contro la fibrosi cistica che è anche "spazzino chimico": la ricerca Unipd Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Dalla classica al K-Pop: Danzainfiera festeggia a Firenze 20 anni di talento e visione; Danzainfiera fino a domenica 22 febbraio alla Fortezza da Basso; Danzainfiera compie 20 anni, obiettivo oltre 20mila presenze; Parte oggi Danzainfiera a Firenze. Quando la scuola riesce a diventare una palestra di emozioniL’aula magna della scuola media Motto di Viareggio si è trasformata per una mattina in una palestra di emozioni e ispirazioni, grazie alla presenza di due figure di spicco dello sport italiano: ... lanazione.it MACRO - Museum of Contemporary Art of Rome presents Emilio Prini: The First Monograph and European book tour. #MACRO #EmilioPrini - facebook.com facebook