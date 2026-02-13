Riccione Air Dance – Radici in volo | danza aerea acro pole e arte circense a cielo aperto

Riccione, sabato 13 giugno, si anima con il festival “Riccione Air Dance – Radici in volo” che trasforma Piazzale Roma in un palcoscenico di danza aerea, acro pole e arte circense sospeso tra cielo e mare.

Nella serata di sabato 13 giugno, Piazzale Roma si trasforma in un grande teatro a cielo aperto sospeso tra cielo e mare. Protagonisti, i 50 artisti di Riccione Air Dance – Radici in volo, lo spettacolo di danza acrobatica aerea della compagnia circense lombarda Urban Gravity Academy, che quest'anno festeggia dieci anni di attività. I performer in scena saranno impegnati nelle diverse discipline del circo contemporaneo: danza, acrobatica a terra, danza aerea, acro pole, verticalismo, contorsionismo, musica e canto dal vivo. Come racconta la compagnia, Radici in volo è un viaggio poetico per quadri emotivi - meraviglia, scoperta, conflitto, resistenza e rinascita - raccontato attraverso il linguaggio universale del circo contemporaneo.🔗 Leggi su Riminitoday.it

