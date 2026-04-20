Ferrara resiste ma crolla a Caserta | Adamant traico dopo il finale

Durante la partita tra Ferrara e Caserta, l’Adamant di Ferrara ha combattuto con determinazione per i primi trenta minuti, ma alla fine ha subito una sconfitta pesante. La squadra campana, che mira alla promozione, ha concluso il match con un punteggio di 104-81. La sfida si è svolta nel campo casertano, con Ferrara che ha resistito fino a un certo punto prima di cedere.

L’Adamant di Ferrara ha lottato con tenacia per trenta minuti nel campo di Caserta, ma è finita con una sconfitta pesante per 104-81 contro una squadra campana che punta dritta alla promozione. Nonostante il divario finale di 23 punti, i biancazzurri hanno mostrato una grinta inaspettata, restando in contatto con gli avversari per gran parte della sfida prima di subire l’accelerazione decisiva nella parte conclusiva del match. Resistenza ferrarese e lo scarto tecnico a Caserta. La partita è stata un susseguirsi di momenti di equilibrio che hanno mascherato la reale differenza qualitativa tra le due formazioni. Per tre quarti del tempo, il gruppo guidato da Sacco è riuscito a limitare i danni e a tenere il ritmo, rispondendo alle spinte di D’Argenzio e dei suoi compagni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ferrara resiste ma crolla a Caserta: Adamant traico dopo il finale Notizie correlate Adamant regge tre tempi, poi crolla a Caserta. Salvezza diretta o playout, tutto in bilicoJuveCaserta 104 Adamant Ferrara 81 JUVE: D’Argenzio 24, Brambilla 18, Lo Biondo 14, Sperduto 12, Nobile 10, Radunic 10, Hadzic 9, Laganà 3, Vecerina... Adamant, buona prova ma Caserta è un altro livello: cosa serve per i evitare i playoutUn’Adamant caparbia regge l’urto per trenta minuti nel catino di Caserta, prima di crollare nell’ultima frazione sotto i colpi di una Juve candidata...