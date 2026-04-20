Fermiamo il sacco del verde a Palermo
Negli ultimi mesi, diverse zone di Palermo hanno visto un aumento di interventi di abbattimento e potatura degli alberi presenti nel patrimonio arboreo urbano. Le operazioni sono state denunciate come eccessive da alcuni residenti, che segnalano la perdita di numerosi alberi nel corso di questa fase. Le autorità locali stanno monitorando la situazione e sono al lavoro per valutare le motivazioni dietro queste operazioni.
Fermiamo il sacco del verde a Palermo Negli ultimi mesi, in diverse aree della città di Palermo, si sta assistendo a un numero crescente di abbattimenti e potature del patrimonio arboreo urbano. Interventi che vengono sistematicamente giustificati con generiche motivazioni legate a presunte.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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