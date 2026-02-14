Contrastò con coraggio il sacco di Palermo 100 anni fa nasceva il socialista Anselmo Guarraci

Il 14 febbraio 2026 si celebra il centenario di Anselmo Guarraci, che si oppose con determinazione al sacco di Palermo. La sua nascita ad Agrigento nel 1926 coincide con un periodo di grandi tensioni politiche e sociali in Sicilia. Guarraci, noto per il suo ruolo di segretario regionale del Partito socialista italiano, si è distinto per aver difeso gli ideali della sinistra in un’epoca difficile. Durante la sua carriera, ha anche ricoperto il ruolo di deputato al Parlamento europeo, portando avanti le battaglie del suo partito in ambito internazionale.