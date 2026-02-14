Contrastò con coraggio il sacco di Palermo 100 anni fa nasceva il socialista Anselmo Guarraci
Il 14 febbraio 2026 si celebra il centenario di Anselmo Guarraci, che si oppose con determinazione al sacco di Palermo. La sua nascita ad Agrigento nel 1926 coincide con un periodo di grandi tensioni politiche e sociali in Sicilia. Guarraci, noto per il suo ruolo di segretario regionale del Partito socialista italiano, si è distinto per aver difeso gli ideali della sinistra in un’epoca difficile. Durante la sua carriera, ha anche ricoperto il ruolo di deputato al Parlamento europeo, portando avanti le battaglie del suo partito in ambito internazionale.
Il 14 febbraio 2026 ricorre il centenario della nascita di Anselmo Guarraci, figura eminente del socialismo siciliano e italiano, nato ad Agrigento il 14 febbraio 1926, già segretario regionale del Partito socialista italiano, nonché deputato al Parlamento europeo per il Psi nella seconda legislatura dell’eurocamera. “In tale occasione, i socialisti siciliani ne ricordano con profonda riconoscenza l’impegno politico, il rigore morale e la coerenza ideale che hanno segnato un’intera stagione della vita democratica dell’Isola”, si legge in una nota diffusa dalla Fondazione socialista antimafia “Carmelo Battaglia”.🔗 Leggi su Palermotoday.it
