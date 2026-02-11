In auto la droga in casa le pistole | 19enne finisce in manette

Un ragazzo di 19 anni è finito in manette dopo un blitz dei carabinieri a Pioltello. Durante un controllo di routine, i militari hanno trovato droga e armi rubate in casa sua. La polizia ha subito perquisito l’appartamento e ha scoperto che il giovane nascondeva sostanze stupefacenti e pistole di provenienza illecita. Ora si trova in carcere, in attesa di essere ascoltato dal pubblico ministero.

Vimodrone (Milano), 11 febbraio 2026 – In casa nascondeva droga e armi rubate. Un 19enne è stato arrestato dai carabinieri, dopo un controllo di routine a un posto di blocco che ha poi portato alla perquisizione del suo appartamento di Pioltello. Nell'alloggio, oltre a due pistole e a diverse cartucce, il giovane aveva occultato quasi un chilogrammo di stupefacenti, pronti per essere tagliati, confezionati e rimessi in circolazione nel mercato al dettaglio. L'operazione è scattata ieri notte e ha visto impegnati i militari della sezione Radiomobile della Compagnia di Sesto San Giovanni. Il malvivente, un italiano già noto alle forze dell'ordine per altri precedenti, è stato arrestato e ora dovrà rispondere delle accuse di detenzione illecita di stupefacenti, detenzione abusiva di armi comuni da sparo e anche ricettazione.

Un grave episodio scuote Milano: un 19enne ecuadoriano è stato arrestato per aver violentato due minorenni, vittime scelte tra le frequentazioni in metrò e pedinate fino a casa.

