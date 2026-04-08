Durante un normale controllo stradale, agenti di polizia hanno fermato un’auto con a bordo un giovane di 24 anni. Nel corso della perquisizione, sono stati trovati circa 8 chilogrammi di droga nascosti all’interno del veicolo. L’uomo è stato arrestato e portato in commissariato, dove si trova ora a disposizione delle autorità competenti. L’operazione ha portato al sequestro di una quantità significativa di sostanze stupefacenti.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un controllo su strada si è trasformato in un’operazione antidroga con un ingente sequestro di stupefacente. I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Latina, con il supporto dei militari delle Stazioni di Borgo Podgora e Borgo Sabotino, hanno arrestato in flagranza un cittadino romeno di 24 anni, residente a Sezze, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’intervento è avvenuto nell’ambito di un servizio di controllo del territorio, durante il quale il giovane è stato fermato mentre si trovava alla guida di un’auto a noleggio. La perquisizione e il ritrovamento nel bagagliaio. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Giovane residente a Sezze fermato con 8 kg di droga in auto: in manette 24enne

Droga nascosta dietro al clacson dell'auto, giovane in manetteI carabinieri hanno trovato 49 dosi di cocaina, già pronte e destinate allo spaccio nelle discoteche e locali notturni del Valdarno Quando è stato...

Spaccio di droga a Padula: in manette un 24enne, i controlli continuanoCarabinieri in azione ieri sera, a Padula, dove un 24enne del posto è stato fermato nell'ambito di alcuni controlli e trovato in possesso di 40...