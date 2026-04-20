Fermana superato l’ostacolo Chiesanuova Ma ora serve un punto per la fase nazionale

La Fermana ha vinto per 2-0 contro Chiesanuova, superando così un ostacolo importante nel cammino verso la fase nazionale. La squadra ha messo a segno i due gol nel corso della partita, senza subire reti. Ora, con questa vittoria, la formazione si avvicina alla qualificazione, per ottenere almeno un punto nelle prossime sfide e garantirsi l'accesso alla fase successiva del torneo.

FERMANA 2 CHIESANUOVA 0 FERMANA (3-5-2): Blasizza; Barellini, Kieling, Frinconi; Lischi, Bruno (14’ st Barrasso), Nunzi (33’ st Morelli), Cicarevic, Siculi (14’ st Saviano); Carmona (40’ st Petronelli), Fofi (23’ st Guti) All. Gentilini. CHIESANUOVA (3-5-2): Fatone; Lucarini, Monaco, Hernandez (14’ st Borgia); Parioli (26’ st Negro), Di Matteo, Tanoni, Sopranzetti, Busato (1’ st Bambozzi); Mongiello, Papa (14’ st Lezcano) All. Mariotti. Arbitro: Frigo di Parma. Reti: 23’ Kieling, 32’ Cicarevic. Note: spettatori 500 circa. Ammoniti Hernandez, Bruno, Saviano, Petronelli. Recupero 1 +6. Doveva solo vincere e pensare al Chiesanuova la Fermana, poi quello che sarebbe arrivato dagli altri campi, si sarebbe visto alla fine.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fermana, superato l’ostacolo Chiesanuova. Ma ora serve un punto per la fase nazionale Notizie correlate Leggi anche: Fermana di rincorsa, ma occhio all’ostacolo Tolentino La Fermana cerca la vetta. Ma c’è l’ostacolo MatelicaTrasferta a Matelica per la Fermana di Augusto Gentilini, con la vetta distante due lunghezze a cinque giornate dalla fine. Una raccolta di contenuti Si parla di: Fermana, superato l’ostacolo Chiesanuova. Ma ora serve un punto per la fase nazionale. Fermana, superato l’ostacolo Chiesanuova. Ma ora serve un punto per la fase nazionaleI canarini vincono con Kieling e Cicarevic, ma vedono sfumare la promozione diretta. Vicino l’obiettivo di saltare i playoff ... msn.com La Fermana va di corsa. Oggi c’è l’ostacolo UrbinoUltima gara casalinga del 2025 per la Fermana che, dopo i saluti di rito in settimana, con la Cena di natale al Cobà riceve la visita dell’Urbino, formazione che all’andata bloccò la Fermana sull’1-1 ... ilrestodelcarlino.it