La Fermana cerca la vetta Ma c’è l’ostacolo Matelica
La Fermana si prepara a una trasferta a Matelica, dove affronta la squadra locale in una partita decisiva. La squadra di Augusto Gentilini punta a salire in classifica, con la vetta a due punti di distanza e cinque partite ancora da giocare. La sfida si svolge in un momento cruciale del campionato, con entrambe le formazioni determinate a ottenere i tre punti.
Trasferta a Matelica per la Fermana di Augusto Gentilini, con la vetta distante due lunghezze a cinque giornate dalla fine. Con 15 punti in palio ogni gara diventa fondamentale per la rincorsa al Montecchio Gallo, reduce anche dalla qualificazione alla semifinale di Coppa Italia Eccellenza, con l’andata in programma mercoledì in casa dell’Alessandria. Un tour de force per la squadra di Magi e in casa Fermana si augurano che giocare ogni tre giorni, alla lunga, possa non solo distrarre ma anche togliere energie preziose in questa fase. Intanto oggi il duello a distanza continua con il Montecchio Gallo impegnato in casa del Tolentino in un match che, almeno sulla carta, propone un coefficiente di difficoltà maggiore rispetto a quello dei canarini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Articoli correlati
La Fermana va a Matelica ma spera nell’aiuto del TolentinoTappa a Matelica domenica per la Fermana nel primo round di questo rush finale di cinque gare, nel quale ci si batte spalla a spalla con la capolista...
A2 femminile. C’è l’ostacolo Umbertide per la capolista MatelicaNell’ottava giornata di ritorno la leader Halley Thunder gioca oggi contro l’Umbertide, inizio alle 18.
Altri aggiornamenti su Fermana cerca
Temi più discussi: Sangiustese al Recchioni. La Fermana vuole ripartire; Eccellenza, la Fermana deve ripartire. Montecchio a Montegranaro; Scheda Fermana - Serie C Girone B Italia; La Fermana è ripartita, Montecchio sempre nel mirino.
Fermana, con la Sangiustese per rivedere la vetta. Il Montegranaro cerca il colpo con la capolista MontecchioECCELLENZA - Tutta l’Eccellenza Marche e non solo, complice anche lo stop al campionato di Serie D, avrà gli occhi puntati sul fermano. A pochi chilometri di distanza infatti si svilupperà La sfida a ... cronachefermane.it
Eccellenza, la Fermana deve ripartire. Montecchio a MontegranaroL'ex capolista è in crisi ma può ritrovare il sorriso davanti ai propri tifosi. La nuova leader prosegue il tour de force del 2026 ... centropagina.it
Dalla sinistra Fermana cercano di dileggiare così, me o Alberto in questo caso, facendo girare questo. Bravi, anche in questo caso fate un favore a entrambi: perché è vero, siamo della stessa pasta. Siamo sempre tra la gente e non solo quando si avvicina il v facebook