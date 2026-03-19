La Fermana ha conquistato sei punti nelle ultime due partite, dopo aver perso lo scontro diretto a Montecchio. La squadra ha risposto così all’avvio di questa fase finale del campionato, cercando di mantenere il passo nel confronto con le rivali. La prossima sfida vede i gialloblù affrontare il Tolentino, un incontro che potrebbe risultare decisivo nel proseguo della stagione.

Sei punti in due partite, dopo il ko nello scontro diretto di Montecchio. E’ questa la risposta migliore che la Fermana poteva dare in questo avvio di rush finale post sfida al vertice. Sei gare (ora diventate quattro) in cui ricucire lo strappo di due soli punti rispetto alla capolista impegnatissima su due fronti. Da un lato la squadra di Magi guarda tutti dall’alto con due punti nei confronti della Fermana, unica capace di tenere il passo dopo bene dodici giornate in vetta alla classifica; allo stesso tempo Carta e compagni hanno anche segnato il passo in Coppa Italia, raggiungendo quella semifinale nazionale della competizione che, storicamente, per le squadre marchigiane non è mai traguardo semplice. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fermana di rincorsa, ma occhio all’ostacolo Tolentino

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