dimissioni per eleonora palmieri ferita a crans montana per la 29enne almeno due anni per guarire

Dopo essere stata curata in ospedale, Eleonora Palmieri è tornata a casa. La giovane di 29 anni, ferita alle mani e al volto nell’incendio di Crans-Montana, ha ricevuto le dimissioni. I medici prevedono almeno due anni di recupero. La ragazza ora dovrà affrontare un lungo percorso di guarigione.

Eleonora Palmieri, la 29enne ferita al volto e alle mani nell’incendio di Crans-Montana, è tornata a casa dopo quasi un mese di ricovero in ospedale tra Milano e Cesena. Con le sue prime parole dopo le dimissioni ha voluto mettere in risalto l’aspetto psicologico della guarigione e ha rivelato che le ustioni non si rimargineranno del tutto per almeno due anni. Eleonora Palmieri dimessa dall'ospedale Due anni per guarire completamente Eleonora Palmieri e l'incendio di Crans-Montana Eleonora Palmieri dimessa dall’ospedale Si è conclusa la degenza di Eleonora Palmieri all’ospedale Bufalini di Cesena, dove era arrivata settimana scorsa dopo due settimane al Niguarda di Milano. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Eleonora Palmieri, ferita a Crans-Montana, dichiara:

Eleonora Palmieri, veterinaria di 29 anni, è stata ferita a Crans-Montana.

