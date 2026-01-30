Crans-Montana Eleonora Palmieri le condizioni a un mese dal rogo del Le Constellation

A un mese dal rogo al Le Constellation, Eleonora Palmieri racconta come sta. La ragazza di 29 anni si trova ancora a fare i conti con le ferite, i ricordi e le conseguenze di quell’incendio. Non ci sono parole grandi o annunci eclatanti, solo un sospiro che però pesa molto. La sua storia si inserisce tra le tante che mostrano quanto un evento del genere possa cambiare la vita in un attimo.

Ci sono notizie che non arrivano con un boato, ma con un sospiro. Eppure pesano tantissimo. Quando una ragazza di 29 anni si ritrova a fare i conti con le fiamme, il dolore e la paura, ogni piccolo passo diventa enorme. E in Romagna, in queste ore, in tanti stanno trattenendo il fiato. Perché la storia di Eleonora Palmieri non è solo cronaca: è la fotografia di un coraggio che si misura nei giorni lunghi, nelle notti in reparto, nelle medicazioni, nelle parole dette con lucidità quando sarebbe normale crollare. E adesso, finalmente, qualcosa si è mosso. Dopo il terribile incendio che l’ha coinvolta a Crans-Montana, la giovane riminese ha attraversato un percorso clinico duro e delicatissimo: prima al Niguarda di Milano, poi dal 21 gennaio al Centro Grandi Ustionati della Romagna, all’ospedale Bufalini di Cesena.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

