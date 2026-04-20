Ferentino Enzo Arduini 50 anni di amore per l' arte

A Ferentino, città natale del Maestro Enzo Arduini, sarà inaugurata una mostra retrospettiva che ripercorre la sua carriera artistica. L'esposizione presenta una selezione di opere realizzate nel corso di cinque decenni. La mostra sarà aperta al pubblico e resterà visitabile nelle prossime settimane. L’evento è organizzato in collaborazione con le istituzioni locali e il centro culturale della città.

A Ferentino, città natale del M° Enzo Arduini, sarà allestita una mostra retrospettiva dedicata alla storia artistica del Maestro.Da Ferentino passando per la sua formazione accademica a Roma, l'approdo a Monaco di Baviera, città dove a tutt'oggi risiede, questa la parabola ascendente della sua.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Mostra antologica a Palazzo Lombardia celebra Enzo Cacciola: 50 anni di pittura tra Milano e Varese**Enzo Cacciola, pittore della pittura analitica, è al centro della mostra “50 anni di pittura” a Palazzo Lombardia. Omicidio Enzo Ambrosino, arrestato un uomo di 50 anni: rissa per un debito di poche centinaia di euroCi sarebbero ragioni di natura economica alla base dell'omicidio di Enzo Ambrosino, il 30enne accoltellato a morte per le strade di Induno Olona, nel... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Enzo Arduini, 50 anni di amore per l’arte: a Ferentino la grande retrospettiva; Stroncato da un malore mentre è in auto al telefono con un amico: tragedia sulla Casilina; Frosinone - Abbandono selvaggio di rifiuti, scoperta discarica abusiva in periferia: incastrato il responsabile. Enzo Arduini... 50 anni di amore per l'arte A Ferentino, città natale del M° Enzo Arduini, sarà allestita una mostra retrospettiva dedicata alla storia artistica del Maestro. Da Ferentino passando per la sua formazione accademica a Roma, l'approdo a Mon - facebook.com facebook