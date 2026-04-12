Omicidio Enzo Ambrosino arrestato un uomo di 50 anni | rissa per un debito di poche centinaia di euro

Un uomo di 50 anni è stato arrestato in relazione all'omicidio di un giovane di 30 anni avvenuto a Induno Olona. La vittima è stata accoltellata a morte durante una lite scoppiata per un debito di poche centinaia di euro. Le indagini hanno accertato che la lite ha avuto origini di natura economica. La polizia ha proceduto con l'arresto dell'uomo coinvolto nell'episodio.

Ci sarebbero ragioni di natura economica alla base dell'omicidio di Enzo Ambrosino, il 30enne accoltellato a morte per le strade di Induno Olona, nel Varesotto. I carabinieri del Nucleo Investigativo provinciale e i colleghi della Compagnia di Varese stanno portando avanti le indagini, e questa mattina è arrivata la notizia dell'arresto di un 50enne italiano residente nella zona. Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, il terribile fatto di sangue sarebbe la conseguenza di un debito. Lasciata la festa di compleanno della figlia, Ambrosino ha fatto ritorno a casa, al civico 86 di via Gian Pietro Porro, dove vive anche il resto della sua famiglia.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Omicidio Enzo Ambrosino, arrestato un uomo di 50 anni: rissa per un debito di poche centinaia di euro Enzo Ambrosino ucciso a Induno Olona per un debito di poche centinaia di euro: arrestato un 50enneÈ stato arrestato il presunto responsabile dell'omicidio di Enzo Ambrosino, ucciso a coltellate e colpi di mazza sotto casa sua a Induno Olona... Enzo Ambrosino, il 30enne ucciso in una rissa per un debito di pochi euro. Gesuino Corona arrestato per omicidioUn debito irrisorio, poche centinaia di euro che si trascinavano da giorni tra tensioni e liti.