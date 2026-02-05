Mostra antologica a Palazzo Lombardia celebra Enzo Cacciola | 50 anni di pittura tra Milano e Varese

Enzo Cacciola festeggia 50 anni di pittura con una mostra a Palazzo Lombardia. L’artista, noto per il suo stile analitico, espone le sue opere tra Milano e Varese. La mostra raccoglie dipinti e studi che raccontano il suo percorso lungo cinque decenni. Visitarla permette di capire meglio come Cacciola abbia evoluto il suo stile nel tempo.

**Enzo Cacciola, pittore della pittura analitica, è al centro della mostra “50 anni di pittura” a Palazzo Lombardia. La rassegna, inaugurata all’Spazio IsolaSet, celebra mezzo secolo di ricerca artistica e di sperimentazione con materiali industriali. L’evento, visitabile tutti i giorni dalle 10 alle 19, resta aperto fino al 23 febbraio.** All’interno di Palazzo Lombardia, nel cuore della città di Milano, si è svolta l’inaugurazione della mostra antologica dedicata ad **Enzo Cacciola**, protagonista della rassegna “**50 anni di pittura**”, presentata presso lo **Spazio IsolaSet**. L’evento, che si colloca in una cornice di istituzioni culturali, ha visto l’intervento dell’**assessore regionale Gianluca Comazzi**, che ha espresso il desiderio di porre in evidenza l’importanza della cultura come spazio di confronto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

