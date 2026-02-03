Femminicidio a Napoli 22enne uccisa con una coltellata alla schiena

Un’altra tragedia scuote Napoli. Una ragazza di 22 anni è stata uccisa con una coltellata alla schiena. La giovane è stata trovata ferita in strada e non ce l’ha fatta a sopravvivere. La polizia sta cercando di capire cosa sia successo e chi abbia colpito la ragazza. La comunità si stringe attorno alla famiglia, sconvolta per questa nuova perdita.

AGI - Femminicidio a Napoli. Una ragazza di 22 anni dopo essere stata ferita con un' arma da taglio alla schiena. Sull'episodio indagano gli agenti della locale Squadra Mobile, del Commissariato Ponticelli e dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. In precedenza la polizia era stata allertata dal posto di sicurezza dell'ospedale e sono scattate le indagini per cercare di ricostruire quanto accaduto nel pomeriggio.  Secondo quanto riferito da Il Mattino, il corpo è stato portato in ospedale a bordo di un'auto. 🔗 Leggi su Agi.it

Una ragazza di 22 anni è morta nel pomeriggio di martedì a Napoli.

Questa mattina a Napoli una giovane di 22 anni, Ylenia Musella, è stata colpita con un coltello alla schiena.

