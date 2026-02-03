Femminicidio a Napoli 22enne uccisa con una coltellata alla schiena

Un’altra tragedia scuote Napoli. Una ragazza di 22 anni è stata uccisa con una coltellata alla schiena. La giovane è stata trovata ferita in strada e non ce l’ha fatta a sopravvivere. La polizia sta cercando di capire cosa sia successo e chi abbia colpito la ragazza. La comunità si stringe attorno alla famiglia, sconvolta per questa nuova perdita.

AGI - Femminicidio a Napoli. Una ragazza di 22 anni dopo essere stata ferita con un' arma da taglio alla schiena. Sull'episodio indagano gli agenti della locale Squadra Mobile, del Commissariato Ponticelli e dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. In precedenza la polizia era stata allertata dal posto di sicurezza dell'ospedale e sono scattate le indagini per cercare di ricostruire quanto accaduto nel pomeriggio. Secondo quanto riferito da Il Mattino, il corpo è stato portato in ospedale a bordo di un'auto. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Femminicidio a Napoli, 22enne uccisa con una coltellata alla schiena Approfondimenti su Napoli Femminicidio Napoli, 22enne uccisa con una coltellata alla schiena Una ragazza di 22 anni è morta nel pomeriggio di martedì a Napoli. Napoli, 22enne uccisa con una coltellata alla schiena: «Scaricata davanti all'ospedale» Questa mattina a Napoli una giovane di 22 anni, Ylenia Musella, è stata colpita con un coltello alla schiena. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. La Procura di Napoli Nord ha chiuso le indagini sul femminicidio di Martina Carbonaro, uccisa ad Afragola il 26 maggio scorso. Per il suo ex fidanzato, Alessio Tucci, 19 anni, l’accusa è pesantissima: omicidio volontario pluriaggravato. Martina non è morta sub - facebook.com facebook Casal di Principe, litiga con la moglie e spara in casa: arrestato per tentato femminicidio x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.