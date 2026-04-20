Fedez e Giulia Honogger la prima foto di famiglia è con gli accessori griffati

Fedez e Giulia Honogger hanno pubblicato la loro prima foto di famiglia sui social network. Nella foto, entrambi sono presenti insieme e indossano accessori griffati. La coppia non ha fornito commenti riguardo alla pubblicazione, che ha suscitato commenti tra i follower. La foto rappresenta un momento condiviso pubblicamente dopo un periodo di assenza di immagini di famiglia sui social.

Fedez e Giulia Honogger si sono lasciati immortalare fianco a fianco nella loro prima vera foto di famiglia condivisa sui social. Cosa hanno indossato per l'occasione?.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate “Fedez di nuovo papà”: la prima foto di Giulia Honegger con il pancioneFedez sta per diventare papà per la terza volta; la compagna Giulia Honegger, con cui fa coppia da diversi mesi, ha finalmente pubblicato la prima... Leggi anche: Giulia Honegger è incinta: la prima foto del pancione pubblicata da Fedez Contenuti utili per approfondire Si parla di: Fedez e Giulia Honogger, la prima foto di famiglia è con gli accessori griffati. Fedez e Giulia Honogger, la prima foto di famiglia è con gli accessori griffatiFedez e Giulia Honogger aspettano il loro primo figlio e lo hanno annunciato a sorpresa qualche settimana fa durante una vacanza in Sardegna. Il rapper, che in passato con la ex moglie Chiara Ferragni ... fanpage.it Fedez racconta agli amici la verità su Giulia e Chiara FerragniFedez, terzo figlio in arrivo e nuovo equilibrio familiare con Giulia Honegger Il rapper Fedez si prepara a diventare padre per la terza volta: la com ... assodigitale.it