Giulia Honegger è incinta | la prima foto del pancione pubblicata da Fedez

Fedez ha condiviso sui social una foto in cui si vede chiaramente il pancione della sua compagna, annunciando così di aspettare un altro bambino. Si tratta del terzo figlio per il rapper, che diventerà padre di un maschio o di una femmina, dopo Leone e Vittoria. La notizia è stata resa pubblica attraverso l’immagine, senza ulteriori dettagli sulla gravidanza.

Fedez diventerà papà per la terza volta. Arriva un fratellino o una sorellina per Leone e Vittoria. Il cantante ha ufficializzato la notizia pubblicando una foto della fidanzata in cui è evidente il pancione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

“Fedez conferma la gravidanza di Giulia Honegger”: la foto pubblicata a Pasqua e le voci sul matrimonio nel 2027Fedez conferma la notizia della gravidanza di Giulia Honegger con una storia Instagram in cui si intravede il pancino della compagna.

Fedez di nuovo papà: la compagna Giulia Honegger fotografata col pancione a MilanoIl rapper milanese Fedez si appresta a diventare genitore per la terza volta, come confermato dalle immagini inequivocabili pubblicate dal...

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Fedez diventa papà per la terza volta: il tenero annuncio con Giulia HoneggerFedez diventa papà: la conferma arriva da una foto in spiaggia. Il pancino di Giulia Honegger non lascia dubbi. donnaglamour.it

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Fedez e Giulia Honegger si sono concessi una vacanza di primavera nel weekend di Pasqua - facebook.com facebook