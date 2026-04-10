Fedez di nuovo papà | la prima foto di Giulia Honegger con il pancione

Giulia Honegger ha condiviso sui social la prima immagine del pancione, confermando la sua gravidanza. La foto è stata pubblicata nelle storie di Instagram e mostra il volto della donna insieme al pancione, con il compagno che si trova accanto a lei. La coppia, insieme da alcuni mesi, si prepara ad accogliere il terzo figlio. La notizia viene diffusa attraverso i canali social dei protagonisti.

Fedez sta per diventare papà per la terza volta; la compagna Giulia Honegger, con cui fa coppia da diversi mesi, ha finalmente pubblicato la prima foto nelle storie instagram del compagno. I due sono in vacanza: quale occasione migliore per annunciare ufficialmente la lieta novella. Giulia con il pancione Fonte @instagram Fedez Da diversi mesi si rincorrevano le voci della gravidanza. Le voci si rincorrevano da qualche mese incessantemente tra i principali siti e giornali di gossip, rilanciate dal magazine Chi, che nel numero in edicola dal 18 marzo pubblicava le foto del cantante, reduce dal quinto posto Sanremese in coppia con Marco Masini con il pezzo Male necessario, assieme alla compagna con cui sta dall’estate scorsa, dando per certa la notizia della gravidanza di lei.🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it © Gravidanzaonline.it - “Fedez di nuovo papà”: la prima foto di Giulia Honegger con il pancione Fedez diventerà papà per la terza volta: c’è la prima foto del pancione di Giulia HoneggerRoma, 10 aprile 2026 – Dopo settimane di rumors in merito sembra arrivata la conferma ufficiale: Fedez e Giulia Honegger diventeranno genitori. Fedez di nuovo papà: la compagna Giulia Honegger fotografata col pancione a MilanoIl rapper milanese Fedez si appresta a diventare genitore per la terza volta, come confermato dalle immagini inequivocabili pubblicate dal...