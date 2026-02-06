Scontro tra Vannacci e Salvini | emendamento contro le armi a Kiev accende la tensione nella maggioranza

La tensione tra Roberto Vannacci e Matteo Salvini sale di livello. La questione delle armi a Kiev diventa il nuovo fronte di scontro nella maggioranza di governo. In Parlamento, il dibattito si fa acceso e le divergenze tra i due si fanno sempre più evidenti.

La sfida si sposta in Parlamento. La rottura tra Roberto Vannacci e Matteo Salvini assume i contorni di uno scontro politico sempre più aperto. Il terreno scelto è quello parlamentare, dove i cosiddetti "vannacciani" hanno deciso di colpire con un'iniziativa che mette in difficoltà la linea della maggioranza. Due deputati della Lega vicini all'ex generale, Edoardo Ziello e Rossano Sasso, hanno presentato un emendamento che chiede l'immediata sospensione dell'invio di armi all'Ucraina. Alla proposta si è aggiunta anche la firma di Emanuele Pozzolo, ex esponente di Fratelli d'Italia e tra i primi sostenitori del nuovo progetto politico di Vannacci, "Futuro Nazionale".

I deputati della Lega Ziello e Sasso, insieme a Pozzolo, hanno presentato un emendamento che blocca l’invio di nuove armi a Kiev.

