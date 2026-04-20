Federico Freni presidente Consob al suo posto al Mef in pole Chiara Tenerini FI seguita da Valentino Valentini FI - RUMOR
Si fanno strada voci riguardo a un possibile cambio ai vertici di alcuni enti pubblici. Federico Freni, attuale presidente della Consob, potrebbe lasciare il suo incarico e tornare al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dove si ipotizza un suo sostituto. Tra i nomi che circolano, ci sono Chiara Tenerini, deputata di Forza Italia, e Valentino Valentini, anch’egli del partito. La discussione riguarda anche il ruolo dell’attuale sottosegretario al Lavoro.
In vista della nomina di Freni alla Consob, il suo posto al Mef verrebbe conteso dall’attuale sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon; quest'ultimo, a propria volta, potrebbe cedere la sua posizione alla deputata di Forza Italia, Chiara Tenerini. Infatti, Durigon ha smentito proprio al Giornale d.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Notizie correlate
Freni nuovo presidente Consob, al suo posto al Mef ipotesi Valentini (FI) dal Mimit o poltrona lasciata vacante – RUMORInizialmente si era fatto il nome di Claudio Durigon della Lega, attuale sottosegretario al ministero del lavoro.
Federico Freni nuovo Presidente Consob, Palo Barelli (FI) sottosegretario all’Economia, trovato accordo nella maggioranzaFreni, dunque, si appresta a diventare Presidente Consob, superato il veto di Forza Italia e Tajani, come anticipato dal Giornale d’Italia.
Approfondimenti e contenuti
Temi più discussi: Consob, a giorni l’indicazione di Federico Freni come presidente; Federico Freni nuovo presidente Consob: è a favore di Bitcoin, crypto, stablecoin e tokenizzazione; FI apre a Freni in Consob per avere Barelli viceministro; Veti e tensioni sulle nomine. Forza Italia blocca Freni alla Consob. Il governo contro Di Foggia.
Consob, a giorni l’indicazione di Federico Freni come presidenteLa nomina dell’attuale sottosegretario all'Economia alla guida della Commissione di borsa dovrebbe essere discussa nel Consiglio dei ministri di giovedì 16 aprile ... milanofinanza.it
Freni Presidente Consob: si sblocca trattativa con Forza Italia | Barelli-MIMIT, Valentini-MEF: gli scenariTrame Forza Italia sbloccano la trattativa su Federico Freni Presidente della Consob: i nomi e gli scenari, ecco cosa succede ... ilsussidiario.net
Per la guida della Consob resta favorito Federico freni, sottosegretario al Mef - facebook.com facebook
FRENI TIRATI – SFUMA LA CANDIDATURA DEL LEGHISTA FEDERICO FRENI A PRESIDENTE DELLA CONSOB: C’È ... x.com