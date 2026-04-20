Federico Freni presidente Consob al suo posto al Mef in pole Chiara Tenerini FI seguita da Valentino Valentini FI - RUMOR

Si fanno strada voci riguardo a un possibile cambio ai vertici di alcuni enti pubblici. Federico Freni, attuale presidente della Consob, potrebbe lasciare il suo incarico e tornare al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dove si ipotizza un suo sostituto. Tra i nomi che circolano, ci sono Chiara Tenerini, deputata di Forza Italia, e Valentino Valentini, anch’egli del partito. La discussione riguarda anche il ruolo dell’attuale sottosegretario al Lavoro.