FdI al centro in Albania | Funziona tutto transitati 536 profili pericolosi

Una delegazione di Fratelli d'Italia ha visitato oggi un centro di permanenza per il rimpatrio in Albania, certificando che le strutture funzionano regolarmente. Durante l'ispezione, sono stati transitati 536 profili considerati pericolosi. La visita si è svolta presso il centro di Gjader, dove è stato verificato il funzionamento delle attività di gestione e controllo. Non sono stati segnalati problemi o irregolarità durante la visita.

I centri in Albania funzionano, come certificato da una delegazione di Fratelli d'Italia che oggi, lunedì 20 aprile, si è recata sul posto per supervisionare il centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr) di Gjader. Centro che non solo è operativo, ma è pieno e perfettamente funzionante. Proprio come aveva garantito la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Stando alla relazione di FdI, dal centro sono transitate 536 persone con profili di altissima pericolosità sociale, molti dei quali sono stati rimpatriati. Per molti di questi la procedura si è già conclusa con il rimpatrio forzato, permettendo così ai nostri cittadini di girare sicuri per le strade italiane.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - FdI al centro in Albania: "Funziona tutto, transitati 536 profili pericolosi" Notizie correlate Leggi anche: Migranti in Albania, la verità di Gjader: centro funzionante e 536 profili pericolosi passati da lì. Meloni e FdI smascherano le bugie della sinistra Teatrino Albania, FdI chiede un’informativa al ViminaleMigranti Le opposizioni rilanciano: il governo sapeva che quei migranti sarebbero tornati indietro. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Sicurezza e periferie, FdI presenta il dossier; Agricoltura, Lollobrigida (FdI): Innovazione e sostenibilità pilastri sicurezza alimentare; Entrare nel Ppe, per FdI, significa giocare in prima linea per cambiare l’Ue; Dal pro-remigrazione al poliziotto, FdI vara la lista per le comunali di Mantova. FdI al cpr di Gjader, 'per smentire la narrazione distorta della sinistra'Domattina una delegazione di nove parlamentari (compresi i capigruppo Galeazzo Bignami e Lucio Malan e il responsabile dell'organizzazione del partito, Giovanni Donzelli) sarà nell'ex sito ... ansa.it Sant’Alessio, dopo indiscrezione Fanpage stop di Fdi al cambio nomine per i direttori. D’Amato chiede commissione d’inchiestaL'Asp Sant'Alessio continua a essere al centro del dibattito in Regione Lazio: ora il consigliere regionale di Azione Alessio D'Amato chiede una commissione ... fanpage.it Ecco #DimmiLaVerità del 20 aprile 2026. Il deputato di Fdi Silvio Giovine ci parla dei finanziamenti di George Soros a esponenti di sinistra. facebook A conferma di quello che ho detto a @CartabiancaR4 a @ClaudioBorghi (che l'ha contestato), ecco le promesse di FI e FdI nella campagna elettorale 2022 di "portare le pensioni minime a 1.000 euro". Promessa non mantenuta, visto che quasi metà dei pensi x.com