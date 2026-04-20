Dopo aver conquistato il titolo di campione di Bundesliga con una vittoria per 4-2 contro lo Stoccarda, l’allenatore del Bayern Monaco ha dichiarato di vivere una sensazione meravigliosa. La squadra, però, non si ferma qui e mira a raggiungere nuovi obiettivi in altri due fronti. La vittoria consente al club di consolidare il primo posto in campionato, mentre i prossimi impegni sono già in programma.

2026-04-20 10:19:00 Breaking news: Il Bayern punta ancora alla gloria su altri due fronti. L’allenatore del Bayern Monaco Vincent Kompany ha chiarito che la sua squadra è finita dopo aver mantenuto il titolo della Bundesliga con una vittoria per 4-2 sullo Stoccarda. Gli uomini di Kompany sono arrivati??in rimonta e hanno conquistato il titolo domenica dopo che Chris Fuhrich aveva portato lo Stoccarda in vantaggio nel primo tempo. Raphael Guerreiro, Nicolas Jackson e Alphonso Davies avevano il Bayern al comando a metà tempo, prima che Harry Kane realizzasse il 4-1 prima della consolazione finale per la Champions League a caccia di Stoccarda. La vittoria ha lasciato il Bayern a 15 punti di vantaggio dallo sfidante più vicino, il Borussia Dortmund, con solo quattro partite a disposizione.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - FC Bayern: dopo la vittoria del titolo la Kompany prova una ‘sensazione meravigliosa’

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