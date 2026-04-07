Il difensore del Bayern Monaco ha dichiarato di essere pronto ad affrontare Harry Kane nella prossima partita contro il Real Madrid. La sfida tra le due squadre si avvicina e si parla molto del confronto tra i due attaccanti. Kane, che ha recentemente firmato con il club tedesco, sarà il principale avversario di Kompany in un match che si preannuncia molto combattuto.

"> Kompany e l’attesa su Harry Kane. Il tecnico del Bayern Monaco, Vincent Kompany, ha dichiarato lunedì che la decisione finale riguardo alla condizione fisica di Harry Kane sarà presa solo il giorno della partita. La squadra tedesca è attesa per una delle sfide più impegnative della fase a gironi della Champions League: la visita al Real Madrid. Gli stessi giocatori e i tifosi sono in attesa di notizie rassicuranti sullo stato dell’attaccante inglese, che ha mostrato segni di affaticamento. Kane, capocannoniere della Bundesliga e fondamentale nel piano di gioco del Bayern, esprime una presenza intimidatoria in attacco, essenziale per affrontare una squadra come il Real Madrid. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Kompany del Bayern attende Kane per la sfida più dura contro il Real Madrid.

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