Meravigliosa Sofia Goggia in lacrime dopo la vittoria a Lillehammer | la Coppa di SuperG è sua!

Sofia Goggia ha vinto la Coppa del Mondo di SuperG durante una gara a Lillehammer. La sciatrice italiana ha concluso la stagione con il suo primo trofeo in questa specialità e il quinto in totale. Al termine della gara, Goggia si è mostrata molto emozionata e ha pianto, esprimendo tutta la sua gioia e fatica. La vittoria rappresenta un importante traguardo nella sua carriera.

Sofia Goggia ha conquistato la Coppa del Mondo di SuperG, la sua prima in questa specialità, il quinto Globo complessivo: "Felicissima, ma sono molto provata. Ho vissuto momenti di puro down e fortissima pressione nella mia testa". 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati LIVE Sci alpino, SuperG femminile Lillehammer 2026 in DIRETTA: Sofia Goggia sicura della Coppa del Mondo! E la vittoria è ad un passo…CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG MASCHILE DI SCI ALPINO DALLE 12. Sofia Goggia vince la coppa di Super-G a Lillehammer, le lacrime della campionessa dopo l’annuncio dello speakerDopo l’impresa un po’ a sorpresa di Laura Pirovano nella discesa libera, ecco una vittoria che porta lo sci azzurro nella storia dopo i trionfi delle... Una selezione di notizie su Meravigliosa Sofia Goggia Temi più discussi: Laura Pirovano conquista la Coppa di discesa libera: fino a un mese fa non aveva mai vinto, oggi è in cima al mondo; Sci alpino, l’Italia sogna un’altra coppa. Goggia ha nel mirino la sfera di cristallo in superG; Una meravigliosa Vittozzi sfiora la vittoria nella sprint di Otepää | FISI TV - FISI | Federazione Italiana Sport Invernali; Pagelle discesa femminile Lillehammer 2026: Pirovano completa il capolavoro. Aicher guadagna pochi punti. Meravigliosa Goggia sul tetto del mondo di Super G: il palmarès della campionessa azzurraSofia Goggia trionfa nel Super-G 2026, conquistando la Coppa del Mondo con una discesa spettacolare. Scopri il palmarès della campionessa azzurra tra Olimpiadi, Mondiali e Coppa del Mondo ... tag24.it Sofia Goggia in trionfo a Kvitfjell: vince super g e Coppa di specialità. Il racconto della gara e i distacchiSofia sul tetto del mondo in super g, vittoria mostruosa a Kvitfjell e sfera di cristallo in bacheca: è la prima in questa disciplina. sport.quotidiano.net Sofia Goggia si commuove per la vittoria della Coppa del Mondo in SuperG facebook Coppa del Mondo di SCI ALPINO -Soldeu (Andorra)- Sofia Goggia splendida terza (+0"24) nella discesa libera vinta dalla svizzera Corinne Suter! Per la Fiamma Gialla bergamasca si tratta del 67° podio della carriera nel circuito! Conclude in top-10 anche La x.com