FC 26 IL NUOVO AGGIORNAMENTO | ADDIO BUG NELLA CARRIERA E FIX PC TUTTE LE NOVITÀ DELLA PATCH 1.54

Da imiglioridififa.com 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

EA Sports ha rilasciato il Title Update 1.5.4 per FC 26, introducendo miglioramenti significativi. Tra le novità ci sono modifiche ai vivai nella Modalità Carriera, correzioni per i cali di frame su PC e aggiornamenti grafici per stadi e kit. La patch mira a migliorare l’esperienza di gioco eliminando bug e ottimizzando le prestazioni sia su console che su computer.

EA Sports lancia il Title Update 1.5.4: rivoluzione nei vivai per la Modalità Carriera, risolti i cali di frame su PC e nuove grafiche per stadi e kit. Ecco cosa cambia da oggi. Preparate i controller: è in arrivo la versione 1.5.4 di EA SPORTS FC 26. Non si tratta di un semplice aggiornamento di routine, ma di una patch mirata a risolvere alcuni dei problemi più frustranti segnalati dalla community nelle ultime settimane, con un occhio di riguardo per la gestione dei giovani talenti e le prestazioni tecniche su PC. Modalità Carriera: Finalmente vivai realistici. La novità che farà felici gli amanti della Carriera Allenatore riguarda il sistema di generazione dei giocatori delle giovanili.🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

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