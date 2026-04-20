FC 26 IL NUOVO AGGIORNAMENTO | ADDIO BUG NELLA CARRIERA E FIX PC TUTTE LE NOVITÀ DELLA PATCH 1.54

EA Sports ha rilasciato il Title Update 1.5.4 per FC 26, introducendo miglioramenti significativi. Tra le novità ci sono modifiche ai vivai nella Modalità Carriera, correzioni per i cali di frame su PC e aggiornamenti grafici per stadi e kit. La patch mira a migliorare l’esperienza di gioco eliminando bug e ottimizzando le prestazioni sia su console che su computer.

EA Sports lancia il Title Update 1.5.4: rivoluzione nei vivai per la Modalità Carriera, risolti i cali di frame su PC e nuove grafiche per stadi e kit. Ecco cosa cambia da oggi. Preparate i controller: è in arrivo la versione 1.5.4 di EA SPORTS FC 26. Non si tratta di un semplice aggiornamento di routine, ma di una patch mirata a risolvere alcuni dei problemi più frustranti segnalati dalla community nelle ultime settimane, con un occhio di riguardo per la gestione dei giovani talenti e le prestazioni tecniche su PC. Modalità Carriera: Finalmente vivai realistici. La novità che farà felici gli amanti della Carriera Allenatore riguarda il sistema di generazione dei giocatori delle giovanili.🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - FC 26, IL NUOVO AGGIORNAMENTO: ADDIO BUG NELLA CARRIERA E FIX PC. TUTTE LE NOVITÀ DELLA PATCH 1.5.4 Notizie correlate Leggi anche: FC 26, arriva la Patch 1.5.1: addio bug delle scarpe uguali e filtri SBC corretti! Ecco tutte le novità Fallout 76 Aggiornamento 66: Guastafeste, Bigfoot leggendario 4 stelle e tutte le novità della patchFallout 76 Aggiornamento 66: arrivano i Guastafeste (Party Crashers), Bigfoot leggendario 4 stelle, eventi ribilanciati e Pip-Boy migliorato. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: EA FC 26 Manutenzione Programmata Del 15 Aprile Ecco Quando I Server Torneranno Ad Essere Accessibili; EA Sports FC 26: le migliori impostazioni per il PC; FC 26 Into the Spotlight Evolution: Migliori Giocatori da Scegliere; Bandi e Avvisi. FC 26, IL NUOVO AGGIORNAMENTO: ADDIO BUG NELLA CARRIERA E FIX PC. TUTTE LE NOVITÀ DELLA PATCH 1.5.4EA Sports lancia il Title Update 1.5.4: rivoluzione nei vivai per la Modalità Carriera, risolti i cali di frame su PC e nuove grafiche per stadi e kit. Ecco cosa cambia da oggi. Preparate i controller ... imiglioridififa.com FC 26 Florian Thauvin POTM: Il nuovo 10 della Ligue 1! Analisi della carta 88 OVR e della sua duttilità tatticaThauvin riceve una carta estremamente tecnica, perfetta per chi ama i giocatori dai piedi educati capaci di inventare l'ultimo passaggio o concludere a rete ... imiglioridififa.com #Google: nuovo aggiornamento di #Chrome corregge 31 vulnerabilità, di cui 5 con gravità “critica” e 22 con gravità “alta” Rischio: Tra le tipologie: Information Disclosure Remote Code Execution acn.gov.it/portale/w/riso… Aggiornamenti disponibili x.com Disponibile il nuovo aggiornamento! È online SINAMICS Startdrive Advanced V21.0 HF2, il nuovo Hotfix Siemens dedicato alla configurazione avanzata degli azionamenti in TIA Portal Miglioramenti di stabilità Ottimizzazioni prestazionali Correz facebook