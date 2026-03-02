Fallout 76 Aggiornamento 66 | Guastafeste Bigfoot leggendario 4 stelle e tutte le novità della patch

L'aggiornamento 66 di Fallout 76 introduce i Guastafeste, nuovi avversari da affrontare durante le missioni, e aggiunge un Bigfoot leggendario con quattro stelle di difficoltà. La patch include anche un ribilanciamento degli eventi e un miglioramento del Pip-Boy, che ora offre nuove funzionalità e ottimizzazioni. Queste novità sono state rese disponibili per tutti i giocatori con l'ultimo aggiornamento.

Fallout 76 Aggiornamento 66: arrivano i Guastafeste (Party Crashers), Bigfoot leggendario 4 stelle, eventi ribilanciati e Pip-Boy migliorato. Con l'Aggiornamento 66 di Fallout 76, Bethesda interviene in modo deciso sugli eventi pubblici e sull'equilibrio generale dell'esperienza online. Non è una patch cosmetica, non è solo un aggiustamento tecnico: è un tentativo evidente di rendere il ritmo del gioco meno prevedibile, più dinamico, più vivo. La novità più discussa si chiama Guastafeste – in inglese Party Crashers – ed è un concetto semplice ma efficace: al termine di un evento pubblico può apparire un nemico leggendario inatteso, un ospite indesiderato che aggiunge una sfida opzionale.

