Favara piange Gabriele il sindaco Palumbo | Confidiamo nella giustizia ma il dolore è forte

Da agrigentonotizie.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A un giorno dall’omicidio di un giovane di 25 anni a Pavia, la città di Favara esprime il suo cordoglio. Il sindaco ha dichiarato di confidare nella giustizia e ha riconosciuto che il dolore è molto forte. La notizia ha suscitato un’ondata di tristezza tra i residenti, che si sono raccolti per ricordare la vittima. La vicenda ha attirato l’attenzione anche fuori dal territorio locale.

Il giorno dopo l’assassinio a Pavia del venticinquenne Gabriele Vaccaro c’è commozione in tutta Favara, ma non soltanto, per la perdita del giovane. Straziati dal dolore, i familiari - ieri stesso - sono partiti per la Lombardia. Secondo quanto appreso da AgrigentoNotizie, fino a questa mattina.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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