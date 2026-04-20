Favara piange Gabriele il sindaco Palumbo | Confidiamo nella giustizia ma il dolore è forte

A un giorno dall’omicidio di un giovane di 25 anni a Pavia, la città di Favara esprime il suo cordoglio. Il sindaco ha dichiarato di confidare nella giustizia e ha riconosciuto che il dolore è molto forte. La notizia ha suscitato un’ondata di tristezza tra i residenti, che si sono raccolti per ricordare la vittima. La vicenda ha attirato l’attenzione anche fuori dal territorio locale.

Il giorno dopo l’assassinio a Pavia del venticinquenne Gabriele Vaccaro c’è commozione in tutta Favara, ma non soltanto, per la perdita del giovane. Straziati dal dolore, i familiari - ieri stesso - sono partiti per la Lombardia. Secondo quanto appreso da AgrigentoNotizie, fino a questa mattina.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Favara piange Gabriele: lutto e dolore per il giovane ucciso a PaviaLa morte violenta di Gabriele Vaccaro, avvenuta nella notte in un’area di parcheggio a Pavia, ha colpito duramente il tessuto sociale del quartiere... Favara sotto shock per l'omicidio di Gabriele, il sindaco: "Dolore inimmaginabile"Favara è sotto shock per la morte di Gabriele Vaccaro, il venticinquenne accoltellato a Pavia durante la notte. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Accoltellato nella notte a Pavia: muore a 25 anni, Favara piange Gabriele Vaccaro; Il mondo del calcio piange Gabriele, terzino dai piedi buoni e dal cuore d’oro; Favara, una comunità che non smette di piangere: l'elenco dei lutti che ha segnato la città negli ultimi anni; Gabriele Vaccaro, la vita infranta di un giovane con la passione per il calcio e la famiglia. Accoltellato nella notte a Pavia: muore a 25 anni, Favara piange Gabriele VaccaroUna lite degenerata in violenza si è trasformata in tragedia nella notte di sabato scorso a Pavia, dove ha perso la vita un giovane di 25 anni originario di Favara. La vittima, Gabriele Vaccaro, è dec ... scrivolibero.it Favara piange Gabriele Vaccaro, 25 anni ucciso a Pavia dopo una notte in un localeTragedia a Pavia dove il 25enne Gabriele Vaccaro, originario di Favara, è morto dopo una coltellata al collo durante una lite nella movida. Indagini in corso, tre giovani portati in Questura. corrieretneo.it Aveva solo 25 anni. Una vita davanti, sogni, amici, una famiglia. Gabriele Vaccaro non c’è più. Ucciso con una coltellata al collo dopo una lite in un parcheggio. Una discussione, pochi istanti… e tutto cambia per sempre. Favara oggi piange un suo figlio. Lo pi - facebook.com facebook