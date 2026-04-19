Favara sotto shock per l' omicidio di Gabriele il sindaco | Dolore inimmaginabile

Favara si trova in uno stato di grande sgomento dopo la tragica morte di Gabriele Vaccaro, un giovane di 25 anni ucciso a Pavia nella notte. La notizia ha suscitato forte dolore tra i residenti e le autorità locali, mentre si attendono eventuali sviluppi nelle indagini. Il sindaco del paese ha espresso il suo cordoglio per quanto accaduto, definendo il fatto di una gravità difficile da immaginare.

Favara è sotto shock per la morte di Gabriele Vaccaro, il venticinquenne accoltellato a Pavia durante la notte. Il sindaco Antonio Palumbo ha proclamato il lutto cittadino per il giorno dei funerali con parole cariche di dolore."Ci sono momenti in cui il ruolo istituzionale deve cedere il passo.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Caspoggio sotto shock: morto il sindaco Arif NegriniCaspoggio nel dolore per la morte del suo sindaco, Arif Negrini, trovato senza vita nel pomeriggio di oggi, martedì 31 marzo. Leggi anche: Dolore nelle Masse per la morte di Giorgio Pagano: comunità sotto shock dopo l’incidente