Fisco cresce la fatturazione elettronica | in Campania +4,3% nel 2025

Nel 2025, la fatturazione elettronica in Italia ha registrato un aumento del 4,3% in Campania. Questa crescita si inserisce in un quadro di stabilità economica più ampio, che vede segnali di consolidamento nel paese. I dati relativi al settore fiscale mostrano come le transazioni digitali continuino a espandersi, riflettendo un cambiamento nelle modalità di gestione delle operazioni commerciali.

L’economia italiana nel 2025 ha confermato segnali di solidità e consolidamento, come evidenziato dai dati sulla fatturazione elettronica: l’imponibile Iva cresce del 2,6% su base annua, sostenuto soprattutto dalla dinamica delle imprese (+2,7%), mentre le persone fisiche registrano un aumento più contenuto (+0,8%). Oltre il 93% dell’imponibile complessivo è generato da soggetti diversi dalle persone fisiche, a conferma della centralità del tessuto produttivo organizzato nel sostenere la crescita del Paese. Lo rileva un report del Centro studi di Unimpresa. Sul piano territoriale, la Lombardia si conferma locomotiva economica nazionale con oltre il 30% dell’imponibile e una crescita del 3,5%, seguita dal Lazio con una quota del 16% e un incremento del 2,6%. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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