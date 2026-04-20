‘Fasciste’ noi? Il caso di Ancarani è emblematico del linguaggio ostile che colpisce gli spazi femministi

Un episodio recente ha attirato l’attenzione sulla differenza di trattamento tra due figure pubbliche. Un post su Facebook ha messo a confronto l’assoluzione di un personaggio noto per aver chiamato un politico “ministro della mala vita” e la condanna di un’altra persona per aver definito “fasciste” alcune attiviste di un centro femminista. La vicenda riguarda il linguaggio utilizzato e le conseguenze legali di tali espressioni.

In un post su Facebook si è chiesto come mai Roberto Saviano sia stato assolto per aver appellato Matteo Salvini “ministro della mala vita” mentre lui è stato condannato, il 15 aprile scorso, per aver dato delle fasciste alle attiviste della Casa delle donne di Ravenna. Alberto Ancarani, consigliere comunale ravennate (Forza Italia) si sente una vittima. Un commento pubblicato sulla sua pagina Fb l’11 ottobre del 2023 gli costerà 3500 euro di risarcimento da pagare alla Casa delle donne più le spese legali. I fatti sono questi. Tre anni fa, le attiviste avevano ritenuto inopportuna la decisione della Giunta ravennate di esporre la bandiera israeliana sulla facciata del Municipio dopo gli attacchi di Hamas del 7 ottobre.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - ‘Fasciste’ noi? Il caso di Ancarani è emblematico del linguaggio ostile che colpisce gli spazi femministi Notizie correlate Pomigliano: rifiuti abbandonati, l’inciviltà che sfida i controlli, caso emblematico in via Mauro LeonePOMIGLIANO D’ARCO, Napoli 12 APRILE 2026 – C’è un dato che emerge con sempre maggiore evidenza a Pomigliano d’Arco: nonostante gli sforzi continui... Manifestazione di estrema destra in sede parlamentare: il dibattito su spazi pubblici per gruppi con radici fascisteVenerdì 30 gennaio 2026, la sede del Parlamento italiano è stata teatro di un evento che ha scosso l’opinione pubblica: una conferenza di carattere...