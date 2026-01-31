Manifestazione di estrema destra in sede parlamentare | il dibattito su spazi pubblici per gruppi con radici fasciste

Venerdì 30 gennaio 2026, la sede del Parlamento italiano si è trasformata in un palcoscenico per un evento sorprendente. Un gruppo di estremisti di destra ha organizzato una conferenza all’interno della Camera dei Deputati, attirando l’attenzione di tutti. La manifestazione, che ha coinvolto gruppi con radici fasciste, ha scatenato molte reazioni tra i politici e l’opinione pubblica, sollevando subito domande sulla tolleranza e sulla sicurezza del Parlamento.

Venerdì 30 gennaio 2026, la sede del Parlamento italiano è stata teatro di un evento che ha scosso l'opinione pubblica: una conferenza di carattere estremista, organizzata da gruppi con radici ideologiche fasciste, si è svolta all'interno della Camera dei Deputati. L'evento, non ufficialmente autorizzato dal presidente della Camera, ha suscitato immediate reazioni di condanna da parte di diverse forze politiche e civiche. Il deputato del Partito dell'Alleanza, Francesco Ricciardi, ha dichiarato in diretta in piazza Montecitorio che non si deve concedere spazio pubblico a chi porta avanti un'ideologia legata al neofascismo.

