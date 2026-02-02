Esenzione dal ticket per le donne vittime di violenza | visite e controlli a carico del servizio sanitario

La Regione Lombardia ha deciso di esentare le donne vittime di violenza dal pagamento del ticket sanitario. La delibera approvata dalla Giunta assicura visite e controlli gratuiti a tutte le donne residenti in regione che hanno subito violenza. La misura vuole facilitare l’accesso ai servizi sanitari per chi ha bisogno di assistenza senza dover affrontare costi aggiuntivi.

Esenzione regionale dalle spese sanitarie per le donne residenti in Lombardia vittime di violenza. Lo ha previsto una delibera approvata dalla Giunta su proposta dell'assessore al Welfare, Guido Bertolaso, di concerto con li assessori Elena Lucchini e Romano La Russa. Il provvedimento garantisce l'accesso gratuito alle prestazioni sanitarie, diagnostiche, psicologiche e farmaceutiche correlate alla violenza subita. La misura dura tre anni dalla data di rilascio dell'esenzione ed è finanziata con uno stanziamento pari a 1,35 milioni di euro fino al 2028. L'accesso è legato alla presa in carico da parte di un Centro antiviolenza.🔗 Leggi su Milanotoday.it

La Legge di bilancio del 2024 ha annunciato nuove misure per gli esami in farmacia, prevedendo che dal 2026 siano gratuiti a carico del Servizio sanitario nazionale.

