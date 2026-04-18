Esenzione dal ticket sanitario per reddito | servizio gratuito nei Caf convenzionati
La Asl Brindisi ha comunicato che i cittadini della provincia possono ottenere il certificato di esenzione dal ticket sanitario per motivi di reddito anche presso i Centri di Assistenza Fiscale convenzionati. Questa procedura permette di richiedere il documento senza costi aggiuntivi, offrendo un servizio gratuito attraverso i Caf autorizzati. La possibilità di rivolgersi a questi centri si affianca alle modalità già esistenti di richiesta presso gli uffici sanitari.
BRINDISI - La Asl Brindisi informa i cittadini della provincia che è possibile richiedere il certificato di esenzione dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa sanitaria (ticket) per motivi di reddito anche nei Centri di Assistenza Fiscale (Caf) convenzionati, in modo completamente.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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