A Lampedusa s' inaugura il nuovo ambulatorio oncologico decentrato cerimonia con il ministro Schillaci
Domani a Lampedusa il ministro della Salute Orazio Schillaci partecipa all’inaugurazione del nuovo ambulatorio oncologico decentrato. La cerimonia si svolge in un momento importante per l’isola, che ora potrà offrire servizi più vicini alle esigenze dei pazienti. L’ospedale locale, in collaborazione con l’Asp di Palermo, il Policlinico e altri enti, mette così a disposizione un nuovo punto di assistenza dedicato ai malati di cancro.
Il ministro della Salute Orazio Schillaci sarà domani, mercoledì 11 febbraio, a Lampedusa per l'avvio operativo dell'ambulatorio oncologico decentrato realizzato dall'Asp di Palermo insieme al Policlinico del capoluogo, all'assessorato regionale alla Salute, all'Inmp e al Comune dell'isola.
