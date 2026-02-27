Far finta di essere Gaber a Molina mon amour

La nuova stagione teatrale di Molina mon amour si apre con uno spettacolo dedicato a Giorgio Gaber, figura iconica della musica e del teatro italiani. La rappresentazione si propone di catturare l’essenza e l’ironia del cantautore, offrendo al pubblico un’occasione per rivivere alcuni dei suoi momenti più significativi. Lo spettacolo promette un’esperienza coinvolgente e ricca di spunti di riflessione.

Sarà sull’indimenticabile Giorgio Gaber il primo spettacolo della stagione teatrale 2026 di Molina mon amour. Fabrizio Bartelloni e Maurizio Bigongiali saliranno sul palco del Magazzino di Antonio proponendo al pubblico un “viaggio sentimentale nel mondo del signor G” attraverso la vita e l’opera dell’artista, scritto e interpretato dai due autori pisani. Appuntamento a sabato 7 marzo 2026 a partire dalle 20 con la cena a buffet. A seguire, alle 21.30, lo spettacolo. Prenotazione obbligatoria al 379 1913131 (solo WhatsApp). “Far finta di essere Gaber. Tra musica e parole, un viaggio sentimentale nel mondo del Signor G” è uno spettacolo dedicato all’immortale Signor G diverso dai numerosi tributi e omaggi che gli sono stati dedicati dal 2003, anno della sua morte, a oggi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

