La nuova stagione teatrale di Molina mon amour si apre con uno spettacolo dedicato a Giorgio Gaber, figura iconica della musica e del teatro italiani. La rappresentazione si propone di catturare l’essenza e l’ironia del cantautore, offrendo al pubblico un’occasione per rivivere alcuni dei suoi momenti più significativi. Lo spettacolo promette un’esperienza coinvolgente e ricca di spunti di riflessione.

Sarà sull’indimenticabile Giorgio Gaber il primo spettacolo della stagione teatrale 2026 di Molina mon amour. Fabrizio Bartelloni e Maurizio Bigongiali saliranno sul palco del Magazzino di Antonio proponendo al pubblico un “viaggio sentimentale nel mondo del signor G” attraverso la vita e l’opera dell’artista, scritto e interpretato dai due autori pisani. Appuntamento a sabato 7 marzo 2026 a partire dalle 20 con la cena a buffet. A seguire, alle 21.30, lo spettacolo. Prenotazione obbligatoria al 379 1913131 (solo WhatsApp). “Far finta di essere Gaber. Tra musica e parole, un viaggio sentimentale nel mondo del Signor G” è uno spettacolo dedicato all’immortale Signor G diverso dai numerosi tributi e omaggi che gli sono stati dedicati dal 2003, anno della sua morte, a oggi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Far finta di essere Gaber" a Molina mon amour

Folkstone in concerto all' Hiroshima Mon Amour“Natura Morta” già disponibile dal 21 marzo 2025 su tutte le piattaforme di streaming digitale, in formato fisico e vinile, è un doppio album...

Omaggio a Mario Dondero. Ecco ’Cinéma mon amour’La città di Fermo rende omaggio a Mario Dondero con la mostra Cinéma mon amour, a cura di Cristina Iacoponi e Francesco Pascali, con la supervisione...

Temi più discussi: Far finta di essere Gaber a Molina mon amour; Questo bonobo sapeva giocare a fare finta; Cena di classe; Diego Passoni, dal silenzio della clausura al palco della vita.

Far finta di essere Gaber a Molina mon amourSarà sull’indimenticabile Giorgio Gaber il primo spettacolo della stagione teatrale 2026 di Molina mon amour. Fabrizio Bartelloni e Maurizio Bigongiali saliranno sul palco del Magazzino di Antonio pro ... lanazione.it

C.Italia: Prandelli, non far finta nulla(ANSA) - ROMA, 5 MAG - Non dobbiamo far finta di nulla, quando Capello parlò di calcio in mano agli ultrà probabilmente voleva essere da stimolo. lagazzettadelmezzogiorno.it

Virginia Raffaele posso far finta di star bene, ma mi manchi. Ti prego, torna al Festival: nel 2016 con Carletto hai fatto la STORIA. #Sanremo2026 x.com

Confindustria non si schiera sul referendum, meglio far finta di non sentire i mal di pancia delle imprese Tra scaramanzia, paura e (tanta) indecisione - https://www.ilriformista.it/confindustria-non-si-schiera-sul-referendum-meglio-far-finta-di-non-sentire-i-mal-di - facebook.com facebook