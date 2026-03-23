Nel mondo di Gaber Sognando un’altra vita

Giorgio Gaber e Sandro Luporini hanno radiografato con acume e ironia, i cambiamenti della nostra società, dominata spesso dall’imbecillità e dal conformismo: da giovedì 26 a domenica 29 marzo al teatro Storchi, Neri Marcorè (nella foto), affiancato da quattro giovani pianisti, renderà omaggio al loro teatro canzone in "Gaber - Mi fa male il mondo". Sempre allo Storchi, domani sera Antonio Ornano sarà (In)Grato. Al teatro delle Passioni, da domani a domenica "Dieci modi per morire felici", lo spettacolo - gioco di Emanuele Aldrovandi, interpretato da Luca Mammoli: dieci spettatori possono sperimentare una nuova vita, compiendo scelte che influenzano l’andamento dello spettacolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Pergola, con 'Gaber – Mi fa male il mondo' Neri Marcorè riporta in scena il teatro canzoneNeri Marcorè e i quattro musicisti incontrano il pubblico al Teatro della Pergola il 20 marzo, ore 18:45, e al Teatro Era di Pontedera il 25 marzo, ore 19. Coordina Matteo Brighenti. Ingresso libero, ... 055firenze.it

Dall’ironia alla ribellione. Neri Marcorè omaggia Giorgio Gaber raccontando i mille volti del poliedrico cantautore milanese. Video e altre notizie sul sito e sulla pagina Facebook della TGR Rai Toscana https://www.rainews.it/tgr/toscana https://www.rainew facebook