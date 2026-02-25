Capitale della Cultura la Romagna fa squadra a Roma | in ottanta verso l' audizione al ministero

Sindaci, vescovi e progettisti in pullman verso la Sala Spadolini. Zattini: "Un viaggio che rimarrà nella storia, abbiamo già vinto la sfida della partecipazione" Si scaldano i motori a meno di ventiquattr’ore dall’audizione pubblica di presentazione e approfondimento, presso il ministero della Cultura, del dossier di candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2028 del Comune di Forlì, promosso insieme al Comune di Cesena. La trasferta nella capitale coinvolgerà più di venti sindaci o amministratori comunali, i soggetti sostenitori del dossier, l’intero comitato promotore, i vescovi delle diocesi di Forlì e Cesena, la coordinatrice del progetto, Francesca Bertoglio e il team di Panspeech, oltre al presidente del comitato scientifico, Gianfranco Brunelli, e alle strutture tecniche di coordinamento dei Comuni di Forlì e Cesena. “Abbiamo organizzato un pullman da circa ottanta posti – spiega il sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini -. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Colle capitale della cultura. Carovana di cittadini a Roma per l’audizioneLa decisione di eleggere Colle come Capitale Italiana della Cultura 2028 ha motivato una grande mobilitazione di cittadini.

Il programma di Matera capitale mediterranea della cultura e del dialogo 2026 Presentato al ministeroNino Sangerardi ha presentato al Ministero della Cultura il programma di Matera come capitale mediterranea della cultura e del dialogo 2026, a causa dell'importanza storica e culturale della città.

