Hazard Comics porta tre giorni di fumetti e cultura pop in Riviera del Brenta

Dal 15 al 17 maggio, la Riviera del Brenta ospiterà la quinta edizione di Hazard Comics, un evento dedicato ai fumetti, al cosplay e alla cultura pop. Tre giorni di incontri, mostre e attività pensate per gli appassionati, in un’occasione per scoprire le ultime novità e condividere la passione in un ambiente accogliente e informale. Un appuntamento da non perdere per gli amanti del genere.

Dal 15 al 17 maggio la Riviera del Brenta tornerà a colorarsi di fumetti, cosplay e cultura pop con la quinta edizione di Hazard Comics, il festival che negli ultimi anni si è imposto come uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati del genere. La manifestazione si svolgerà, come da tradizione, nella cornice di Villa Querini Calzavara Pinton a Pianiga. L'evento arriva dopo il successo dell'edizione 2025, che ha richiamato oltre 5.000 visitatori, confermando la crescita costante di una rassegna capace di coinvolgere un pubblico eterogeneo e intergenerazionale. Anche per il 2026 Hazard Comics propone tre giorni intensi di attività, tra fumetti, manga, K-pop, cosplay, musica e creatività.

