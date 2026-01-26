Hazard Comics porta tre giorni di fumetti e cultura pop in Riviera del Brenta

Da veneziatoday.it 26 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 15 al 17 maggio, la Riviera del Brenta ospiterà la quinta edizione di Hazard Comics, un evento dedicato ai fumetti, al cosplay e alla cultura pop. Tre giorni di incontri, mostre e attività pensate per gli appassionati, in un’occasione per scoprire le ultime novità e condividere la passione in un ambiente accogliente e informale. Un appuntamento da non perdere per gli amanti del genere.

Dal 15 al 17 maggio la Riviera del Brenta tornerà a colorarsi di fumetti, cosplay e cultura pop con la quinta edizione di Hazard Comics, il festival che negli ultimi anni si è imposto come uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati del genere. La manifestazione si svolgerà, come da tradizione, nella cornice di Villa Querini Calzavara Pinton a Pianiga. L’evento arriva dopo il successo dell’edizione 2025, che ha richiamato oltre 5.000 visitatori, confermando la crescita costante di una rassegna capace di coinvolgere un pubblico eterogeneo e intergenerazionale. Anche per il 2026 Hazard Comics propone tre giorni intensi di attività, tra fumetti, manga, K-pop, cosplay, musica e creatività.🔗 Leggi su Veneziatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su hazard comics

Fumetti, giochi e cultura pop: torna Extracon

Extracon torna a Pordenone nei giorni 10 e 11 gennaio 2026, presso il quartiere fieristico.

Fumetti, cosplay e cultura pop: al Centro Gotico torna Goticomics

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.