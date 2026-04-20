Una coppia conosciuta come la “famiglia del bosco” si è trasferita in un alloggio comunale a Palmoli. Martedì si terrà un’udienza per discutere del ricongiungimento familiare. Nathan Trevallion aveva lasciato l’alloggio che un imprenditore locale aveva offerto gratuitamente ai due coniugi come sistemazione temporanea. Ora la famiglia spera di riunirsi definitivamente.

La “ famiglia nel bosco ” ora spera in un ricongiungimento. Nathan Trevallion ha lasciato l’alloggio che Armando Carusi, imprenditore di Palmoli, aveva messo a disposizione gratuitamente ai due coniugi come rifugio temporaneo. Il padre delle tre bambine, che oggi si trovano nella comunità protetta di Vasto, spiega Il Messaggero, si sta trasferendo in un alloggio comunale. Con lui anche la moglie Catherine. È l’ultimo sviluppo della vicenda iniziata quando il Tribunale per i Minorenni dell’Aquila ha sospeso la potestà genitoriale di padre e madre e il collocamento in una struttura dei bambini, dove vivono dal 20 novembre. L’udienza per il ricongiungimento davanti alla Corte d’Appello è fissata per il 21 aprile.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Famiglia del bosco”, i coniugi si trasferiscono nell’alloggio comunale di Palmoli. Martedì udienza per il ricongiungimento

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Una raccolta di contenuti

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