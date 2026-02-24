famiglia nel bosco a rischio la psicologa che segue il caso

La psicologa che segue la famiglia nel bosco rischia di essere sostituita dopo che gli avvocati della coppia hanno presentato una richiesta di ricusazione. La decisione nasce dalla scoperta che, subito dopo l’allontanamento dei bambini, la professionista aveva pubblicato sui social commenti critici sulle scelte di vita di Nathan e Catherine. La vicenda si concentra sulla possibile influenza di questi post sulla valutazione delle capacità genitoriali. La situazione resta sotto attenzione.

Rischia di essere sostituita la psicologa che dovrebbe occuparsi dei test per la famiglia nel bosco. Gli avvocati della coppia hanno presentato una richiesta di ricusazione, dopo la scoperta che, all’indomani dell’allontanamento dei bambini dalla casa di Palmoli, la professionista, che assiste la psichiatra nominata dal tribunale nella perizia sulle capacità genitoriali di Nathan e Catherine, aveva condiviso sui social alcuni post critici sulle loro scelte di vita. Solo condivisioni, ma con giudizi netti, in contrasto con l’imparzialità richiesta al suo ruolo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Famiglia nel bosco, bufera sulla psicologa del tribunale dei minori: a rischio denuncia per incompatibilità. All’indice i suoi post sui social (e non solo)Una psicologa del tribunale dei minori rischia di essere denunciata per incompatibilità dopo che sono emersi post social e altri dettagli che sollevano sospetti.

Famiglia nel bosco, la tutrice che segue i bimbi: “La madre rifiuta tutto, spero di trovare una soluzione”Maria Luisa Palladino, tutrice dei bambini della famiglia nel bosco, ha confermato le tensioni con la madre, Catherine Birmingham.

