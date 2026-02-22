Famiglia nel bosco accuse alla psicologa dei test | Sui social criticava i genitori e ora li deve valutare

Una psicologa coinvolta nel caso di una famiglia nel bosco ha criticato pubblicamente i genitori sui social prima di essere incaricata di valutarli. La donna ha scritto post in cui evidenziava presunti difetti nella loro gestione e nel loro stile di vita. Ora, il suo ruolo consiste nel giudicare le capacità genitoriali di Nathan Trevallion e Cate Birmingham. La vicenda si complica con le sue dichiarazioni precedenti, che destano sospetti sulla sua imparzialità.

