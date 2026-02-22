Disabili per i permessi auto cambia tutto | la nuova piattaforma e il Cude

Il nuovo sistema per i permessi auto ai disabili, sviluppato dal governo, cambierà le procedure di richiesta e utilizzo. La piattaforma digitale e il Cude permetteranno di ottenere il contrassegno a domicilio e di usarlo in tutta Italia, anche fuori dal proprio Comune. Questa novità mira a semplificare la gestione delle autorizzazioni e a evitare multe per chi si sposta frequentemente. La riforma coinvolge anche le autorità locali per garantire un’applicazione più efficace.

Il governo è al lavoro per realizzare un nuovo sistema nazionale per semplificare la vita agli automobilisti con disabilità: l'obiettivo è quello non solo di consentire loro di richiedere e ricevere a domicilio il contrassegno, ma anche di utilizzarlo al di fuori del proprio comune di residenza per parcheggiare o accedere alle "Zone a traffico limitato" senza più rischiare multe. Introdotto nel 2012, il Contrassegno unico disabili europeo ( Cude ) dovrebbe consentire ai disabili di muoversi in tutta Italia e nei Paesi dell'UE sfruttando il diritto di posteggiare negli stalli ad essi riservati e di circolare liberamente all'interno delle ZTL senza alcun problema, ma purtroppo ci sono degli ostacoli. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Permessi auto per disabili, contrassegno spedito a casa e Ztl senza burocrazia: tutte le novitàIl governo ha inviato a domicilio il contrassegno per i disabili, riducendo le attese e semplificando le procedure.

Bollo auto, dal 31 dicembre 2025 la svolta: la nuova legge cambia tuttoDal 31 dicembre 2025, entrerà in vigore una nuova legge sul bollo auto, che apporterà significative modifiche per gli automobilisti.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Roma, lotta ai permessi Ztl per disabili irregolari: ventimila ritirati, stretta sulle targhe; Permessi disabili, nuova procedura online: cosa cambia e come richiederli; Contrassegni europei per disabili: procedura semplificata e richieste online; ZTL: adeguamento contrassegni alle nuove tipologie di permesso.

I permessi auto disabilità per parcheggi e Ztl saranno spediti a casa: l’annuncio del governoOggi una persona con disabilità che viaggia in più città può essere costretta a comunicare in anticipo la propria targa per evitare multe in caso di ... fanpage.it

INPS. Permessi per assistere figli disabili: compatibilità tra congedi, permessi legge 104 e altre misurePosso usare i permessi della legge 104 se l’azienda è in cassa integrazione? Si possono prendere giorni di congedo nello stesso mese dei permessi legge 104? Risponde l’INPS Il Messaggio INPS 1621 del ... disabili.com

“Sono soddisfatto della decisione presa dall’amministrazione comunale e dalla presidente di Kyma Mobilità, Giorgia Gira, di annullare la circolare che prevedeva il pagamento del parcheggio da parte dei disabili e l’annullamento dei permessi per i residenti”. - facebook.com facebook