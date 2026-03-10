La sua auto è coinvolta in un furto anziana ' smaschera' i truffatori e li fa arrestare

Una donna di 72 anni residente in provincia di Terni ha segnalato un tentativo di truffa alla quale ha reagito smascherando i responsabili. Due uomini, di 32 e 40 anni e residenti in provincia di Caserta, sono stati arrestati dai carabinieri in seguito all’intervento delle forze dell’ordine. L’indagine ha portato all’identificazione e al fermo dei due sospettati.

La coppia dalla provincia di Caserta aveva tentato di colpire a Terni: bloccati dai carabinieri e 'confinati' nel comune di residenza Un 32enne e un 40enne, entrambi residenti in provincia di Caserta, sono stati arrestati dai carabinieri per la tentata truffa ai danni di una donna di 72 anni residente in provincia di Terni. Come riferiscono i colleghi di TerniToday, il blitz dei militari scatta dopo che l’anziana ha contattato il 112 intuendo di essere vittima di un tentativo di raggiro. La malcapitata sarebbe stata contattata da un falso ufficiale della guardia di finanza, che l’avrebbe avvisata del presunto coinvolgimento della sua auto in un furto. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Articoli correlati

Leggi anche: “La sua auto usata per un furto”, ma la settantenne scopre tutto e fa arrestare i truffatori

Tenta la truffa ma finisce in trappola. Anziana lo smaschera e lo fa arrestaredi Francesco Tozzi MONTEVARCHI Tenta di truffare un’anziana fingendosi un finanziere, ma cade nel tranello orchestrato dalla vittima.

Prezzo troppo basso, documenti perfetti, auto rubata: la storia vera che devi conoscere

Altri aggiornamenti su La sua auto è coinvolta in un furto...

Temi più discussi: Montemarciano, La sua auto coinvolta in una rapina: consegna l’oro, presi i finti carabinieri; Rianimata per trenta minuti ma non ce la fa, muore donna di 35 anni; Intervengono per salvare vite e vengono travolti: miracolati sulla A1 tre agenti della penitenziaria di Pescara e di Vasto; Vigevano, tutti la insultavano e lei li ha messi sotto in auto.

Incidente sulla tangenziale, coinvolte due auto ed un mortoIncidente sulla tangenziale di Torino, coinvolte due autovetture, ferito un uomo, da chiarire cosa sia avvenuto e quali sono state le cause scatenanti. notizie.it

Professore muore a 29 anni nell'incidente frontale con una Mercedes: l'auto ha invaso la corsia e gli è piombata addossoCentrato in pieno da un'auto che stava percorrendo la corsia opposta alla sua: Samuel Mazzon, 29enne villorbese, ieri sera era a bordo della sua Fiat 600 bianca in via Papadopoli Sud ... ilmattino.it

Toscana | Muore a 45 anni investita da un'auto - facebook.com facebook

Perde il controllo dell'auto e investe un pedone, le ferite sono gravi. x.com