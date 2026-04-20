False email a nome del Ministero della Salute nuovo alert | È una truffa

Il Ministero della Salute ha diffuso un avviso riguardante un tentativo di truffa via email che si presenta a nome dell'ente. Le comunicazioni false invitano i destinatari a cliccare su link o a fornire dati personali, ma sono state identificate come tentativi fraudolenti. L'ente ha ribadito che non invia comunicazioni non richieste e invita a verificare sempre la provenienza delle email sospette.

Roma, 20 aprile 2026 – Nuovo allarme del Ministero della Salute contro le truffe online. Sul sito istituzionale il dicastero ha segnalato la diffusione di false email che usano indebitamente il suo nome per spingere i cittadini a fornire dati personali con il pretesto del rinnovo della Tessera sanitaria o dell’aggiornamento del Fascicolo sanitario elettronico. Il ministero chiarisce che si tratta di una campagna di phishing e che quelle comunicazioni non hanno alcun carattere ufficiale. Secondo l’avviso pubblicato dal ministero tre giorni fa, le email fraudolente invitano l’utente a cliccare su un link per procedere al rinnovo della Tessera sanitaria oppure per aggiornare i propri dati sanitari digitali.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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