False email dal Ministero della Salute | Sono tentativi di truffa Milioni di italiani a rischio pishing

In Italia sono state inviate false email che simulano comunicazioni ufficiali del Ministero della Salute. Questi messaggi sono stati identificati come tentativi di truffa finalizzati a sottrarre dati sensibili a milioni di cittadini. Le autorità hanno invitato a prestare attenzione e a non fornire informazioni personali attraverso queste comunicazioni fraudolente. Nessuna comunicazione ufficiale è arrivata dal ministero riguardo a queste email sospette.

Roma, 19 aprile 2026 – False email dal Ministero della Salute per rubare dati sensibili a milioni di italiani. È la truffa che sta transitando in questi giorni dalle caselle di posta elettronica di molti cittadini. “È una campagna di pishing ”, avvertono dal dicastero di Orazio Schillaci. Gli hacker, che evidentemente hanno avuto accesso agli indirizzi email delle potenziali vittime, "invitano i cittadini a fornire dati personali per il rinnovo o l'iscrizione a servizi sanitari digitali”. In particolare, chiedono di cliccare sui link allegati per il rinnovo della Tessera sanitaria o per l’aggiornamento dei propri dati nel Fascicolo sanitario elettronico, attivo in tutta Italia da poche settimane.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - False email dal Ministero della Salute: “Sono tentativi di truffa”. Milioni di italiani a rischio pishing Notizie correlate Email sul rinnovo della tessera sanitaria: l’allarme del ministero della Salute sulla truffa, ecco come difendersiL’allarme arriva direttamente dal sito del ministero della Salute e riguarda una nuova ondata di truffe online che sta colpendo migliaia di cittadini... Leggi anche: False email sul rinnovo della tessera sanitaria, la nuova truffa online Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: False email dal Ministero della Salute: tentativi di truffa; Truffa sul Bonus Cultura a 620 ragazzi: chiesto il processo per i 4 indagati; Taormina, elogio al reparto di Senologia del San Vincenzo: Competenza, umanità ed empatia. False email dal ministero della Salute: Sono tentativi di truffaLe email fraudolente invitano l'utente a cliccare su un link per procedere al rinnovo della Tessera sanitaria o all'aggiornamento dei propri dati nel Fascicolo sanitario elettronico ... ilsicilia.it Finta mail dal Ministero della Salute: scatta l’allarme truffa, rubano dati e soldi con un clicUn’email apparentemente ufficiale, un link da cliccare e il rischio concreto di vedersi rubare dati personali e bancari. Il Ministero della Salute lancia l’allarme: sono in corso tentativi di truffa ... giornalelavoce.it Messaggio di auguri del Ministero della Salute per l’anniversario dell’ente che sostiene l’ospedale di Verduno e la sanità del territorio di Langhe e Roero - facebook.com facebook Scegli i progetti del Ministero della Salute per il #ServizioCivileUniversale! Sono disponibili 60 posti per operatori volontari. Hai tempo fino a domani, 16 aprile 2026, per presentare la tua domanda. Scopri tutti i dettagli e come candidarti qui: salute.gov.it/ne x.com