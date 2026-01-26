Attenzione alle email truffa sul rinnovo della Tessera Sanitaria | come difendersi

Recentemente sono stati segnalati tentativi di truffa via email che sfruttano il rinnovo della Tessera Sanitaria per ingannare gli utenti. È importante conoscere le modalità di riconoscimento e le precauzioni da adottare per evitare di cadere in questi inganni. In questa guida, analizziamo come difendersi efficacemente da queste frodi e proteggere i propri dati personali.

Molti utenti stanno ricevendo email che invitano a “rinnovare” la tessera tramite link apparentemente ufficiali, in realtà si tratta di tentativi di phishing Sta circolando una nuova truffa online che sfrutta il rinnovo della Tessera Sanitaria per ingannare i cittadini. Molti utenti stanno ricevendo email che invitano a “rinnovare” la tessera tramite link apparentemente ufficiali. In realtà si tratta di tentativi di phishing finalizzati a sottrarre dati personali e sensibili. I messaggi utilizzano loghi e riferimenti istituzionali per risultare credibili, ma rimandano a siti falsi che chiedono informazioni come codice fiscale, dati anagrafici o contatti personali.🔗 Leggi su Riminitoday.it False email sul rinnovo della tessera sanitaria: come difendersi dalla truffaRecentemente, sono state segnalate email fraudolente che invitano a rinnovare o sostituire la tessera sanitaria. Tessera sanitaria, occhio alla truffa: false email sul rinnovo, l’allarme del ministeroIl ministero della Salute ha segnalato la diffusione di email false che, fingendo di essere ufficiali, invitano i cittadini a rinnovare la tessera sanitaria. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Argomenti discussi: Falsa indagine e imminente arresto per reati sessuali: attenzione alle mail-truffa; Alert della Polizia Postale: attenzione alla truffa della ballerina e alle false email; ATTENZIONE ALLE TRUFFE TELEFONICHE; Mail da Intesa Sanpaolo su SecureID? Attenzione: è una truffa. Mail da Intesa Sanpaolo su SecureID? Attenzione: è una truffaUn’email allarmante annuncia il blocco delle carte Intesa Sanpaolo se non si attiva un fantomatico INT SecureID. Ecco cosa sapere per non cadere nella trappola ... hdblog.it Banca Intesa Sanpaolo: attenzione alla nuova truffa degli hackerSe sei un cliente di Banca Intesa Sanpaolo devi fare molta attenzione alla nuova truffa che gli hacker stanno diffondendo in questi giorni. msn.com L'Agenzia delle Entrate segnala una nuova ondata di phishing via email per rubare le credenziali SPID degli utenti. Attenzione alle false comunicazioni. https://tech.everyeye.it/notizie/cliccando-link-rubano-dati-spid-allarme-agenzia-entrate-855051.htmlut facebook Attenzione a false email sul rinnovo della tessera sanitaria: tentativo di truffa salutedomani.com/2026/01/21/att… x.com

