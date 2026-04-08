Jim Carrey e la teoria del clone | com'è nato il sospetto della sostituzione di persona

Durante la cerimonia di premiazione ai César a Parigi, il 26 febbraio 2026, sono circolate voci riguardo a Jim Carrey, sostenendo che sarebbe stato sostituito da un clone. La teoria complottista si è diffusa rapidamente sui social media, alimentata da alcuni dettagli ritenuti sospetti nell’aspetto dell’attore durante l’evento. Queste affermazioni non sono supportate da prove ufficiali e vengono considerate come semplici speculazioni.

Jim Carrey è stato sostituito da un clone. Questa la teoria complottista spuntata fuori dopo la premiazione ai César tenutasi a Parigi il 26 febbraio 2026. Un premio alla carriera che è finito nell'ombra di una serata in cui l'attore è diventato protagonista di video su Youtube in cui si montavano supposizioni e prove per un ipotetico scambio di persona. E non è la prima volta che accade. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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